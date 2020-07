Terazi burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Terazi kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Terazi kadınları dengeli kişilik özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Adalet ve eşitlik duyuları çok gelişmiştir. Her konuda objektif olamaya çabalayan bu burcun kadınları herkes için en iyisini yapmak adına ellerinden geleni yapmaya her zaman çaba gösterirler. Ancak genel olarak pasiflerdir. Kavga ortamlarından hiç sevmezler. Her durumda barıştan yana yapıları sayesinde; uyum ve dengeyi ararlar. Peki terazi kadınları kimlerle iyi anlaşır, kimlerle hiç anlaşamaz? gelin birlikte inceleyelim.

Terazi Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

İkizler burcu

Aslan burcu

Kova burcu

Terazi burcu kadınları sosyalleşmeyi çok severler. Bu sebeple terazi kadını kendi gibi girişken, hareketli ve enerjik ikizler burcuyla çok iyi anlaşırlar. Terazi kadınını sürekli çekiştirip aktif olması için zorlamazsan asosyal bir hayat yaşamaya başlar ve bu da onların psikolojini bozar. Bu nedenle de onların hayatlarında her zaman bir ikizler burcuna ihtiyaçları vardır.

Terazi kadınının çoğu zaman pasif olduklarını söylemiştik; her zaman onları çekip çevirecek bir karaktere ihtiyaçları vardır. Onlar karar almakta çok zorlanırlar. Bu sebeple aslan burcunun kararlı ve sağlam adımları terazi kadınına çok iyi gelir. Hayatlarında aslan olan terazi kadınları hiç bir zaman karar almak zorunda kalmaz bu nedenle rahat bir yaşam sürerler. Çünkü aslanlar teraziler adına da karar almaktan büyük keyif alırlar.

Kova burcu için de tıpkı terazi kadınında olduğu gibi adalet ve eşitlik olguları çok önemlidir. Çevresine karşı çok duyarlı olan ve özgürlüğüne düşkün kova burçları terazi kadınlarıyla çok iyi anlaşırlar. Çünkü bu ikili her zaman aynı dili konuşurlar.

Terazi Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Akrep burcu

Başak burcu

Terazi kadınları çok sosyaldir ve çevreleri çok geniş bir burçtur. Her zaman her şeye şüpheci bakan ve herkese güvenemeyen akrep burçları terazi burçlarını çok yorar. Bu nedenle terazi kadınları akrep burçlarıyla anlaşamazlar.

Çevresi geniş ve sosyal yaşam seven hayattan zevk almaya bakan terazi kadınları çalışmayı seven işkolik başak burçlarıyla da hiç iyi anlaşamazlar. Çünkü teraziler hazıra konmayı severler, tembellik severler; bu durum başaklara hiç gelmez ve terazi kadınlarıyla sürekli çatışma halinde olurlar.