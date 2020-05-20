Desise nedir

Desise, bütün işlerini yaptırmak için hileye başvuran kişilere denir.

Arapça kökenli olan desise, hile, düzenbaz, üçkağıtçı, yalancı, faydacı, kişiler için kullanılan bir tabirdir.

Desire aynı zamanda eşlerin biribirlerini aldatması olarak da kullanılır. Aldatmanın desire içindeki anlamına baktığımızda, karşı tarafın haberi olmadan onun arkasından iş çevirmek olarak görüyoruz.

DOLAP ÇEVİRMEK

Argoda ve günlük dilde sıkça kullandığımız bir deyim vardır:

Dolap çevirmek...

Desise bahsettiğimiz dolap çevirmeyi çok iyi özetler nitelikte. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo anlamları da taşır.

KARAKTERİST ÖZELLİK

Bu kişilerin en belirgin özellikleri çıkarcı olmalılarıdır ve bu böyle devam ediyor sürekli. Karakterist bir vaka olan desiseliler, uyarılara rağmen bile hile yapmaya, dolap çevirmeye devam ederler.

TANI: PSİKOLOJİK

Yapılan psikolojik araştırmalara göre desiselilerin ciddi anlamda psikolojik sorunları saptanmıştır. Bazen doğuştan gelen bazen de daha sonra kazanılan bu kötü özellikten kurtulmak oldukça zor. Olay daha çok etik boyuttan tartışılmıştır.