Evde kandil simidi nasıl yapılır? Lezzetli kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Lezzetli kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte evde kandil simidi yapmak isteyenler lezzetli ve kolay tarif araştırıyor.İşte evde kolayca yapabileceğiniz kandil simidi tarifi...

Mevlid Kandili vesilesiyle kandil simidi yapmak isteyenler kandil simidinin yapımında kullanılacak malzemeleri ve yapılışını araştırıyor. Kandil günleri yapımı bir geleneksel haline gelen ve misafirlere en çok ikram edilen tatlar arasında yer alan kandil simidi nasıl yapılır?

KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

2 adet küçük boy yumurta

2 çay kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı sirke

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

4 su bardağı un

Üzeri için susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Birinci adım: Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.

İkinci adım: Üzerine streç film örtün ve hamuru 15-20 dakika dinlendirelim.

Üçüncü adım: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit sekli verin.

Dördüncü adım: Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.

Beşinci adım: Pişme işlemini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Fırından çıkan simitleri tepside soğutun. Ağızda dağılan buram buram mahlep kokan kandil simitlerini servis tabağına alın.

Kandil simidini damak tadınıza göre mahlepli ya da mahlepsiz yapabilirsiniz.