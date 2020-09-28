Fintech nedir

Fintech, finansal teknolojinin kısaltılmış halidir.

Fintech, finansal hizmetlerin ve ürünlerin tasarımında ve sunumunda yenilikçi teknoloji kullanımına atıfta bulunan geniş bir kategoridir.

Fintech'in uygulanması, borç verme, tavsiye, yatırım yönetimi ve ödemeler dahil olmak üzere birçok iş segmentini kapsıyor.

Pek çok fintech şirketi, ürünlerini çeşitli müşteri segmentlerine uyarlamak için mobil teknolojiler, büyük veriler ve üstün analizlerden yararlanıyor.

FINTECH'TE YÖNTEM

Bankalar elbette teknolojinin en büyük kullanıcılarıdır; ancak fintech, teknolojiyi finansal hizmet sunumunun merkezine koyuyor ve şirketlerin müşterileriyle etkileşimde bulunma şeklini temelden değiştiriyor.

Fintech'in bu yayılmasının toplum üzerinde, artan rekabet, müşteriler tarafından ödenen fiyatlarda düşüş ve geleneksel olarak yetersiz hizmet alanlar arasında finansal hizmetlere daha geniş erişim dahil olmak üzere bir dizi olumlu etkisi olmuştur.

Hem start-up'lar hem de geleneksel finans şirketleri fintech'te aktiftir. Bu start-up'lar, genellikle geleneksel bir banka veya sigorta şirketine benzemiyor: genellikle hedefli çözümler sunuyorlar.

FINTECH NASIL DÜZENLENİYOR

Fintech'in nasıl düzenlendiği ve düzenlenmesi gerektiği şu anda çok tartışılan bir konu.

Fintech start-up'ları genellikle tam teşekküllü bir banka veya sigortacı gibi çalışmadığından, finansal sistemdeki daha geleneksel oyuncuları yöneten aynı düzenlemelere tabi olma eğilimindedirler.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, mevcut düzenleyici çerçeve, bankalar, sigortacılar ve varlık yöneticileri olarak daha kolay kategorize edilebilen daha geleneksel finansal hizmet sağlayıcılarını denetlemeye yöneliktir.