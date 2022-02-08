Gingivektomi nedir

Gingivektomi; bir diş hekimi veya ağız cerrahının ağızdaki diş etlerinin bir kısmını kestiği bir diş prosedürüdür. Dişlerin estetiğini ya da prognozunu iyileştirmek için yapıldığı öğrenilmiştir.

Son zamanlarda "diş estetiği" oldukça popüler bir hale gelmeye başladı.

Gülümserken diş etlerinin fazla görünmesinden rahatsızlık duyan hastalar, gingivektomiye yöneldi.

GİNGİVEKTOMİ NEDİR

Gingivektomi; bir diş hekimi veya ağız cerrahının ağızdaki diş etlerinin bir kısmını kestiği bir diş prosedürüdür.

Gülerken sorun yaşamak ya da utanmak istemeyenler, son zamanlarda bu uygulamaya sıklıkla başvurmaya başladı.

Gülüşlerinin estetik açıdan iyi olmasını isteyenler bu uygulamayı yaptırırken nedenleri arasında; kısa dişler, uzun üst çene yapısı, aşırı çalışan gülme kasları, burnun dudak şekline olan etkisi gibi faktörler gösteriliyor.

GİNGİVEKTOMİNİN ORTADAN KALDIRDIĞI SORUNLAR

Diş renginde olan sorunlar, diş etlerinin şekilsizliği, diş boylarında olan uyumsuzluk, kırık ve çatlak diş gibi sorunları tedavi eder. Bunların tedavi edilmesi kişiye daha güzel bir gülüşle birlikte özgüven kazandırır.