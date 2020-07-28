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Ayvalık Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:04
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi
Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:52 Ayvalık / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 7 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 21 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Ayvalık Öğretmenevi tesis özellikleri; Restoran, Lokal, Bahçe ve Wi-fi olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 312 30 04 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
90 TL
|
90 TL
|
120 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
160 TL
|
3 Kişilik Oda
|
180 TL
|
180 TL
|
240 TL
ÖZET BİLGİLER
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi nerede? Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:52 Ayvalık / Balıkesir
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 312 30 04
Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 7 oda ve 21 yatak vardır.