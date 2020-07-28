Dolar
6.9433
1.2024%
Euro
8.1583
1.1618%
Altın
1948.4
0.3011%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
435.183
1.432%
Bitcoin
75920.56
1.6681%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ayvalık Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ayvalık Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayvalık Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi

    Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:52 Ayvalık / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 7 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 21 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Ayvalık Öğretmenevi tesis özellikleri; Restoran, Lokal, Bahçe ve Wi-fi olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 312 30 04 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    90 TL

    90 TL

    120 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda

    120 TL

    120 TL

    160 TL

    3 Kişilik Oda

    180 TL

    180 TL

    240 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi nerede? Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:52 Ayvalık / Balıkesir

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 312 30 04

    Balıkesir Ayvalık Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 7 oda ve 21 yatak vardır.

    Görüş Bildir