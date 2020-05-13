Pygmalion etkisi nedir

Kendini gerçekleştiren kehanet olarak da bilinen Pygmalion etkisi, gerçekliği olmayan bir durum hakkındaki beklentilerin somutlaşması anlamına gelir.

Sanat alanından mitolojiye ve psikolojiye uzanan birçok alanda adını duyduğumuz Pygmalion ya da beklenti etkisi, kişinin yoğunlaştığı beklenti durumunun gerçeğe dönüşmesi olarak özetlenebilir.

BEKLENTİLER GERÇEKLİĞİ OLUŞTURUR

Bireylerin düşüncelerinin davranışlarına yön verirmesiyle başlayan süreçte, beklenen davranışın sergilenmesi sonucu, olmayan bu halin gerçeğe dönüşmesi biçimi, yani "kendini gerçekleştiren kehanet" durumudur.

Psikoloji alanında ilk olarak 1911 yılında Alman araştırmacılar tarafından deneyimlenen bu olgu, at üzerinde yaplıan deneylerle doğrulanmıştır. Doğrulanan bu teori, bireyin biliçaltındaki beklentilerinin açığa çıkmasıyla açıklanabilir.

DURUMU İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİR

Kavramın geliştiricisi olan Robert Rosenthal, yaptığı bir deneyde, öğrencilerin okul performansının öğretmenlerin onlar üzerindeki beklentisi ile doğru orantılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Sadece olumlama değerleriyle yönlendirilmeyen bu kavram, Sosyolog Prof. Robert Merton’un "Bir durumun yanlış tanımlanması, yanlışı doğru hale getiren yeni bir davranışa yol açar" saptamasıyla da değerlendirilebilir.

ADINI MİTOLOJİDEN ALIR

İsmini mitolojik hikayelerden alan bu kavram, heykeltıraş olan Kıbrıs prensi Pygmalion’un fildişinden yaptığı bir kadın figürü heykele aşık olmasıyla başlar. Hikayeye göre Pygmalion, Galatea adını verdiği heykele öylesine aşık olur ki tanrıça Venüs’e ona hayat vermesi için yalvarır.

Venüs onun isteğini kabul ederek Galatea'yı canlandırır ve Pygmalion ile mutlu bir aşk yaşarlar.