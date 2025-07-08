Tek malzemeyle klimanızı temizleyin, servise para ödemeyin...

Yaz bastırdı, Afrika sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı.

Hava adeta yanıyor...

Hal böyle olunca evlerde en çok çalışan şey belli: klima!

Ama klima güzelce serinletiyor diye her şey yolunda sanmayın. Çünkü uzun süre temizlenmeyen klimalar, lejyoner hastalığı gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Öksürük, nefes darlığı, ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık, klima sistemlerinde biriken bakteriler yüzünden oluyor.

Klima bakımı deyince çoğumuz “servis çağırmak gerekir” diye düşünüyoruz. Ama aslında evde, çok pratik bir yöntemle klimanızı doğal şekilde temizleyebilirsiniz.

EVDE KLİMA TEMİZLİĞİ

Klimayı kapatın, fişten çekin. Ön kapağını açın, filtreleri çıkarın.

Bir leğene su ve beyaz sirke koyun (yarı yarıya). Filtreleri bu karışımda 20-30 dakika bekletin.

Yumuşak bir fırçayla filtreyi fırçalayın. Güzelce durulayıp kurutun.

Filtreleri yerine takın, klimayı tekrar çalıştırın.

Hepsi bu kadar!