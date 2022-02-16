Yumurtalık kanseri nedir

Yumurtalık kanseri; kadınların üremesine yardımcı olan yumurtalıkların kanserli hücreleri ile tanışması sonucu oluşur. Hücrelerde hızla ve kontrolsüz bir şekilde bölünme ve çoğalma kanseri doğurur.

Kadınsal hastalıklar ülkemizde çok sık görülür ve hemen hemen her yaşta kadının başına gelebilir.

Bu kadınsal hastalıklardan birisi olan yumurtalık kanseri, en dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir.

Bu nedenle sık sık kadın hastalıklarından korunmak için muayene olmalı ve rutin kontrolleri aksatmamalıyız.

YUMURTALIK KANSERİ NEDİR

Hücrelerde hızla ve kontrolsüz bir şekilde bölünme ve çoğalma, yumurtalık kanserine neden olur.

Yumurtalık kanserinin yüzde 80'lik bölümü menopozdan sonra görülmeye başlar. Nedenleri çok net bilinmiyor ancak genetik, çevresel ve hormonal faktörler olarak sıralanabilir.

BELİRTİLERİ

İştah kaybı

Şişkinlik

Vajinal kanama

Kilo kaybı

Karında basınç

Kasıklarda ağrı

Bulantı

Hazımsızlık

TEDAVİSİ

Yumurtalık kanseri, erken evrelerde ameliyat ile tamamen tedavi edilebilir. İleri evrelerde ise ameliyat ek olarak kemoterapi tedavisi uygulanır.

Yumurtalık kanseri teşhisinden sonra yüzde 80-90 oranında bölgeden temizlenebilir. Ancak bu orana rağmen yumurtalık kanserinde iyileşme oranı yüzde 40 ile 50 civarındadır.