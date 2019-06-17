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Irak'ta elektrik kesintileri muhalefet saflarını güçlendi

Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu

AA | 17.06.2019 - 04:30..
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Irak'ta Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını ilan etti.

Ulusal Hikmet Akımı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akımın siyasi ofisinin bu gün gerçekleştirdiği istisnai toplantısında ülkede sunulan hizmetler ve Irak sokağının genel endişelerinin ele alındığı kaydedildi.

MUHALEFET DESTEĞİ

Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği belirtilen açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Irak'ın özellikle güneyinde yaşanan elektrik kesintilerinin halk üzerinde oldukça olumsuz etki yarattığı ve bu yönde tepkilerin gittikçe büyüdüğü gözleniyor.

Ammar el-Hekim'in liderliğini yürüttüğü Ulusal Hikmet Akımı, geçen aralık ayında güvenoyu alan Adil el-Mehdi hükümetine muhalefet bayrağı açan ilk Şii siyasi oluşum olması dikkati çekti.

Ulusal Hikmet Akımı, 329 sandalyenin olduğu Irak Parlamentosu'nda 19 milletvekiline sahip.

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