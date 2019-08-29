İran’da başörtüsü eylemcisi 24 yıl hapse çarptırıldı

İran'da rejim karşıtlarının, "Beyaz Çarşamba" adı verdikleri zorunlu başörtüsünü protesto gösterilerinde cezalar devam ediyor.

Ülkedeki protesto gösterilerine katılan 20 yaşındaki Seba Kurd Efşari, 24 yıl hapse mahkum edildi.

"KADINLARA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR"

Tahran Devrim Mahkemesi’nin 27 Ağustos tarihli kararında, protesto gösterilerine katılan 20 yaşındaki genç kızın "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek maksadıyla izinsiz toplanmak" ve "rejime karşı propaganda” suçlarından 24 yıl hapse mahkum edildildiğini duyurdu.

DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI

Gösteriler sırasında başörtüsünü çıkararak, diğer kadınlara kötü örnek teşkil edildiği iddia edilen Efşari’nin karara itiraz yolunun açık olduğu ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde 15 yıl hapis cezası çekeceği belirtildi.

Daha önce de gösterilere katıldığı belirtilen Efşari, geçen yıl ağustos ayında gözaltına alınmış ancak şubatta serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasından sonra eylemlerinin sürdürdüğü belirtilen genç kız, 1 Haziran'da tekrar tutuklandı.