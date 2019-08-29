taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8285
Euro
6.4543
Altın
1539.2
Borsa
96717.65
Gram Altın
288.474

İran’da başörtüsü eylemcisi 24 yıl hapse çarptırıldı

İngiliz DailyMail’in haberine göre, Tahran Devrim Mahkemesi, zorunlu başörtüsü karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle bir genç kıza 24 yıl hapis cezası verdi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da rejim karşıtlarının, "Beyaz Çarşamba" adı verdikleri zorunlu başörtüsünü protesto gösterilerinde cezalar devam ediyor.

Ülkedeki protesto gösterilerine katılan 20 yaşındaki Seba Kurd Efşari, 24 yıl hapse mahkum edildi.

"KADINLARA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR"

Tahran Devrim Mahkemesi’nin 27 Ağustos tarihli kararında, protesto gösterilerine katılan 20 yaşındaki genç kızın "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek maksadıyla izinsiz toplanmak" ve "rejime karşı propaganda” suçlarından 24 yıl hapse mahkum edildildiğini duyurdu.

İran’da başörtüsü eylemcisi 24 yıl hapse çarptırıldı

DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI

Gösteriler sırasında başörtüsünü çıkararak, diğer kadınlara kötü örnek teşkil edildiği iddia edilen Efşari’nin karara itiraz yolunun açık olduğu ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde 15 yıl hapis cezası çekeceği belirtildi.

İran’da başörtüsü eylemcisi 24 yıl hapse çarptırıldı

Daha önce de gösterilere katıldığı belirtilen Efşari, geçen yıl ağustos ayında gözaltına alınmış ancak şubatta serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasından sonra eylemlerinin sürdürdüğü belirtilen genç kız, 1 Haziran'da tekrar tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

361
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

198
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

184
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

191
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

98
Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

73
38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir