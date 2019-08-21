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İran’da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklandı

Düğmesiz tunik ve pardösü türü kıyafetleri üreten ya da satan iş yerleri kapatılacak.

AA | 21.08.2019 - 21:53..
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İran’da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklandı

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Kadın ve Erkek Terzileri Birliği Başkanı Habib Tahmasbi, ülkede düğmesiz dış giyim ürünlerinin yasaklandığını söyledi.

ÜRETİMİ DAHİ YASAK

Erkek kıyafetleriyle ilgili hiçbir kısıtlamanın olmadığını aktaran Tahmasbi, esnafı denetleyen polis biriminin talimatı üzerine her türlü kadın dış giyim modelinin düğmesiz olarak üretilmesinin yasaklandığını aktardı.

"İŞ YERLERİNİ MÜHÜRLERİZ"

Tahmasbi, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu tür tunik veya pardösülerin üretimi, İslam toplumunun yapısıyla uyuşmuyor. Hiçbir işletmeye bunları üretme izni vermiyoruz. Eğer bu tür ürünlerin üretildiğini tespit edersek ilgili iş yerleri mühürlenecektir."

İran’da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklandı

ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI EYLEM VAR

Ülkede zorunlu başörtüsüne karşı eylemler son birkaç ayda artarken, güvenlik güçleri de bu yasalara uymayan kadınlara yönelik tavrını sertleştirdi.

Başkent Tahran'daki bir parkta geçen ay kadınların güvenlik güçleri tarafından zorla polis arabasına bindirilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmüş, güvenlik güçlerinin kadınlara yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

İran’da kadınlar için düğmesiz dış giyim üretimi yasaklandı

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