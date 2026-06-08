İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail-İran arasında dün geceden beri sıcak dakikalar yaşanıyor.

ABD-İran arasındaki ateşkes sonrası taraflar sakinleşmiş, saldırılar durmuştu.

Ancak dün İran-İsrail cephesinden karşılıklı füzeler fırlatılmaya başlandı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından İran tarafından İsrail'e yönelik füze atışları gerçekleştirildi.

Bu füze atışları geçtiğimiz dakikalarda da sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

"SIĞINAK" UYARISI

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.

SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve kuzey kesimi ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

"YARALI İHBARI ALMADIK"

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şimdiye kadar bir yaralı ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

"ARTIK MASAYA GERİ DÖNÜN VE BİR ANLAŞMA YAPIN"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Orta Doğu’daki tansiyonları yükselten İsrail’e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli Fox News’in haberine göre Trump saldırının ardından İran’a saldırılarını sonlandırma ve müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

Trump açıklamasında, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

"BEYRUT SALDIRISINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

Netanyahu, İran'dan gelen füzelerin ardından güvenlik kabinesini topluyor