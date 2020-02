2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra Best Model of the World yarışmasında da ikinci seçilen Irmak Atuk annesiyle kutsal topraklara gitti.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Anne Sevim Atuk fotoğrafları, "Allah kızımla kutsal topraklara gelip umre yapmayı nasip etti... Şükürler olsun" notu ile Instagram'da paylaştı.