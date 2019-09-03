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İsrail gazetesi İzmir’in boyozunu sahiplendi

Haaretz gazetesinde yayınlanan bir makalede, İzmir’in meşhur boyozunun, aslında geleneksel bir Yahudi hamur işi olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 09:13..
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İsrail gazetesi İzmir’in boyozunu sahiplendi

Yunanların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Türk kahvesi ve baklavadan sonra, başka bir Türk lezzeti de tartışmaya açıldı.

"BOYOZ İSRAİL KÜLTÜRÜNE AİT"

İsrail’in ünlü gazetelerinden Haaretz, İzmir’le özdeşleşmiş ünlü hamur işi boyoza sahip çıktı.

İsrail gazetesi İzmir’in boyozunu sahiplendi

Gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Geleneksel bir Yahudi hamur işi nasıl Türklerin oldu” başlıklı haberde, boyozun Sefarad Yahudilerine ait bir yiyecek olduğu, Osmanlı zamanında bu lezzetin Türkler tarafından kullanılarak "Türk işi" yapıldığı söylendi.

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