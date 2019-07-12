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İsrail Gazze’den çıkmak isteyen hastalara izin vermedi

Son 2 yılda tedavi amacı ile Gazze’den ayrılmak isteyen Filistinli hastaların yüzde 40’ı reddedildi.

İHA | 12.07.2019 - 03:14..
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İsrail Gazze’den çıkmak isteyen hastalara izin vermedi

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda Kudüs’te ya da Batı Şerida’da tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı.

AİLELER ÇOCUKLARINI GÖTÜREMİYOR

Ramallah’da düzenlenen bir programda konuşan Alkaila, İsrailli yetkililerin tedavi amacı ile Gazze’den ayrılan çocukların ailelerine de çocuklarına eşlik etme izni vermediğini ve bu sebeple pek çok çocuğun sadece sağlık çalışanlarının gözetiminde Küdüs ve Batı Şeria’ya tahliye edildiğini vurguladı.

Alkaila, İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan kuşatmanın sağlık başta olmak üzere Filistinlileri her açıdan zor duruma soktuğunu kaydetti.

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