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İsrail Golan Tepeleri'nin bir kısmına Trump adını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "Ramat Trump" isimli Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

AA | 16.06.2019 - 21:12..
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Golan Tepeleri'ni "İsrail'in malı" olarak kabul eden Trump'ın bu hamlesi, Tel Aviv yönetimi tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin bir bölümüne "Trump" ismini verdi.

İsrail Golan Tepeleri'nin bir kısmına Trump adını verdi

TEMELİ ATILDI

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan "Ramat Trump" ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attığı belirtildi.

İsrail Golan Tepeleri'nin bir kısmına Trump adını verdi

Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda (Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Golan Tepeleri'nin bir kısmına Trump adını verdi

TRUMP'IN GOLAN KARARI

İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

İsrail Golan Tepeleri'nin bir kısmına Trump adını verdi

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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