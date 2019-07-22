İsrail güçleri Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İsrail güçlerinin 3 milyona yakın Filistinlinin Kudüs dahil olmak üzere birçok yerleşim yerine geçememesi için yaptırdığı Utanç Duvarı ile ilgili İsrail Yüksek Mahkemesi, korkunç bir karara daha imza attı.

Duvara yakın bir bölgede bulunan Filistinlilere ait evler için 'güvenlik tehdidi' oluşturduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Birçok Filistinli evlerinden olurken, İsrail askeri yıkım için patlayıcı da kullanıyor.

EVLER ZORLA BOŞALTILDI

Sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ne gelen İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı.

PATLAYICILARLA EVLERİ YIKIYORLAR

Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail'e ait iş makineleri şu ana kadar iki katlı bir binayı yıktı. Bölgedeki bazı evlerin yıkımına yönelik hazırlıklar devam ederken, çok sayıda İsrail askerinin bölgede inşa halindeki çok katlı bir apartmanı yıkmak için söz konusu yerleşime patlayıcı madde yerleştirdiği görüldü.

'GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR' ENDİŞESİ

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

İSRAİL MAHKEMESİ'NİN KARARI DİĞER BÖLGELERE DE SIÇRAYABİLİR

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti. Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.