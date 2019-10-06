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İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

İsrail'in saldırmazlık anlaşması imzalamak amacıyla bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü iddia edildi.

AA | 06.10.2019 - 05:47..
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İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürüldü.

Anlaşma girişimin İsrail'den geldiği, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın geçen ay ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada "birçok" Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü öne sürüldü.

İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

"DOSTANE İLİŞKİLER BAŞLAYACAK"

Bu görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi. Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı ifade edildi.

Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail'in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi. İddiaya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İsrail'in diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden birinin Dışişleri Bakanıyla BM Genel Kuruluna katılmak için gittiği New York'ta görüştüğünü belirtmişti.

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