İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

Kadınlara ve çocuklara şiddet uygulamaktan kaçınmayan İsrail polisi, Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Sinan Akçıl: Biz her zaman erkek tarafı olduk

Eskişehir'de yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan Anadolu’nun ilk şehir yapılanması gün yüzüne çıkarıldı.

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Toplu sözleşme için kritik görüşme bugün

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bugün bir görüşme yapacak.