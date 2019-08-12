İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet politikaları Kurban Bayramı'nda da devam etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
İSRAİL BARBARLIĞININ FOTOĞRAFLARI
Bu sırada Filistinli kadınlara ve çocuklara da şiddet uygulandı.
İsrail polisinin şiddeti Anadolu Ajansı foto muhabiri Faiz Abu Rmeleh'in objektifine yansıdı.