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İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

Kadınlara ve çocuklara şiddet uygulamaktan kaçınmayan İsrail polisi, Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

AA & Ensonhaber | 12.08.2019 - 13:13..
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İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet politikaları Kurban Bayramı'nda da devam etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

İSRAİL BARBARLIĞININ FOTOĞRAFLARI

Bu sırada Filistinli kadınlara ve çocuklara da şiddet uygulandı.

İsrail polisinin şiddeti Anadolu Ajansı foto muhabiri Faiz Abu Rmeleh'in objektifine yansıdı.

İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

İsrail polisi Filistinli kadınlara saldırdı

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