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İsrailli askerlere: Filistinlileri ayaklarından vurun

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki keskin nişancılara, Filistinli göstericileri 'ayak bileklerinden vurmaları' talimatı verdi.

AA | 26.07.2019 - 04:45..
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Üst düzey bir İsrailli yetkili kararın, çok sayıda protestocunun hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından alındığını söyledi.

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrailli yetkili, "Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesinin pek çok protestocunun ölümüne yol açtığı anlaşıldı" dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırındaki tel örgünün önünde düzenlenen haftalık protestolara müdahale etmeleri için onlarca keskin nişancıyı görevlendiriyor.

Yetkiliye göre, "hedefi tutturamayan ya da profesyonel, davranışsal veya zihinsel sorunu olan bir keskin nişancı" görevden alınıyor.

İsrail ordusundaki bütün keskin nişancılar "Lotar Terörle Mücadele Okulu"nda uzak mesafeden tam hedefi vurmak için 10 haftalık eğitime tabi tutuluyorlar.

İsrailli askerlere: Filistinlileri ayaklarından vurun

B'TSELEM: TEL ÖRGÜLÜLERİN DİĞER TARAFINDAKİLERİ İNSAN SAYMIYORLAR

İsrailli İnsan Hakları Örgütü B'Tselem ise İsrail ordusunun politika değişikliğinin de insani olmadığını belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada, "(Bu değişiklikle) ordunun insan hayatına büyük değer verdiği çıkarımının kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Tersine bu, ordunun bilinçli olarak tel örgünün diğer tarafında duranları insan olarak görmemeyi seçtiğini gösteriyor. Yüksek Mahkeme, naif bir biçimde bu uygulamayı kabul etti. Hem ordu hem de mahkeme bu suç içeren politikadan sorumlu" dedi.

İsrailli askerlere: Filistinlileri ayaklarından vurun

300 KİŞİ ÖLDÜ, 22 BİN KİŞİ YARALANDI

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 12 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri düzenliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı protestoların başladığı tarihten beri yaklaşık 300 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 22 bininin ise yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), protestoların ilk yılında, 7 bin 246'sı gerçek, 773'ü plastik mermiyle olmak üzere 29 bin 187 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

BM, yaralananların 5 bin 778'inin çocuk olduğunu kaydetti.

İsrailli askerlere: Filistinlileri ayaklarından vurun

KENDİ ASKERLERİNİ DE VURDULAR

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Ocak ayında yayımladığı raporda, İsrailli güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerden yüzde 90'ının, vücutlarının alt bölgesine aldıkları yaralar nedeniyle öldüklerini bildirmişti.

2014 yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyondan beri ilk kez bir İsrail askeri de bu protestolar sırasında keskin nişancı ateşi sonucu hayatını kaybetti.

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