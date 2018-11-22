İstanbul Havalimanı’na nasıl giderim

29 Ekim’de açılan İstanbul’un üçüncü havalimanı “İstanbul Havalimanı” adıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi bile. Oldukça görkemli bir açılışla birlikte hizmete giren İstanbul Havalimanı’na dair çok şey merak ettiğinizi biliyorum. Bu sorulardan en önemlisi ve en çok sorulanı ise İstanbul Havalimanı’na nasıl gidileceği, ücretlerin ne kadar olacağı ve sefer saatleri. Kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini gidermek için detaylı bir ulaşım rehberi hazırladım; haritadan da yararlanarak kafanızda daha iyi canlandırabilirsiniz, iyi okumalar...

RAYLI SİSTEMLE İSTANBUL HAVALİMANI’NA ULAŞIM

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantısı olacak yeni havalimanına yüksek hızlı tren yapılması planlanıyor ancak şu anda bu tren hazır değil. Yüksek hızlı tren yapıldığı zaman İstanbul Havalimanı’ndan Taksim’e hızlıca ulaşabileceksiniz. Eski demir yolu hattının güzergâhından geçecek olan raylı sisteme İstanbul’un bütün bölgelerinden ulaşım imkânı da olacak. 2019 yılı sonunda açılması planlanan Gayrettepe-Havalimanı metro hattı ve 2020 yılı sonunda açılması planlanan Halkalı-Havalimanı hattıyla da metroyla havalimanına kolayca ulaşabileceksiniz.

OTOBÜSÜ TERCİH EDECEKLER İÇİN

Raylı sistem hazır olana kadar otobüsle İstanbul Havalimanı’na 18 hatta 150 otobüs hizmet ediyor olacak. Havalimanında terminalin altında bulunan otobüs duraklarına ulaşabileceğiniz hatlar şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Esenler Otogar, Bakırköy, Yenikapı-Sirkeci, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Pendik, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

HAVAİST’LE ULAŞMAK İSTEYENLER

İST-1 Hattı: İstanbul Havalimanı ile Yenikapı arasında sefer yapacak olan HAVAİST otobüs hattı. Hay; Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

İST-2 Hattı: İstanbul Havalimanı ile TÜYAP arasında sefer yapacak olan HAVAİST hattı. Hat; TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez’den geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

İST-7 Hattı: İstanbul Havalimanı ile Kozyatağı arasında sefer yapacak olan HAVAİST hattı. Hat; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü, Hasdal’dan geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

İST-19 Hattı: İstanbul Havalimanı ile Taksim arasında sefer yapacak olan HAVAİST hattı. Hat; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs, Göktürk’ten geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

İETT HATLARIYLA GİTMEK İSTEYENLER

Bir diğer merak edilen konu ise ulaşım ücretleri ve saatleri. Ayrıntıları aşağıda;

H-2 İSTANBUL HAVALİMANI-MECİDİYEKÖY (İETT): Günde 16 seferi olan hattın ücreti 2 tam bilet.

H-3 İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI (İETT): Günde 14 seferi olan hattın ücreti 2 tam bilet.

H-4 İSTANBUL HAVALİMANI-ATATÜRK HAVALİMANI (İETT): Günde 24 seferi olan hattın ücreti 2 tam bilet.

H-2 İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy (İETT)

Mecidiyeköy Kalkış Saatleri / Havalimanı Kalkış Saatleri

05:45 07:00

07:30 09:15

08:00 09:30

10:15 11:45

12:45 14:15

13:15 15:45

13:45 16:15

17:45 19:30

H3 İstanbul Havalimanı-Halkalı (İETT)

Halkalı Kalkış Saatleri / Havalimanı Kalkış Saatleri

05:45 07:15

07:30 09:00

08:00 09:30

10:00 13:45

12:30 16:00

13:30 19:00

17:30

H4 İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı (İETT)

Atatürk Havalimanı Kalkış Saatleri / Havalimanı Kalkış Saatleri

06:00 07:30

07:00 08:40

08:00 09:50

09:10 10:15

10:20 12:00

11:30 13:10

12:40 14:25

13:50 15:35

15:00 16:50

16:15 18:05

17:30 19:20

18:45 20:35