İstanbul'a kar yağışı başladı

Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerde yağan kar, iç kesimlerde de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü.

EVLERİN ÇATILARI VE ARABALARIN ÜZERLERİ KARLA KAPLANDI

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

EKİPLER ÖNLEMLERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.