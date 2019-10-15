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İstanbul'da alkol komasına giren kadın

Esenyurt'ta yerde hareketsiz bir halde duran 38 yaşında Rüya K., öldü zannedilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak sağlık ekipleri, genç kadının alkol komasına girdiğini tespit etti.

İHA | 15.10.2019 - 09:36..
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Osmangazi Mahallesi'nde iş yerinden çıkan şahıs, yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Genç kadına yardım etmek için yanına giden adam, kadının tepki vermemesi üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerini de haber veren şahıs, kadının başında bekledi.

İstanbul'da alkol komasına giren kadın

ALKOL KOMASINA GİRDİ

Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Yerde yatan şahısın alkol komasına girdiği ve 38 yaşında Rüya K. olduğu öğrenildi.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, ambulansa kaldırıldı. Yakınlarına haber verilen kadın, tedavisi için Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İstanbul'da alkol komasına giren kadın

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