İstanbul'da hattı açılmayan şahıslar dehşet saçtı

8 Ağustos tarihinde telefon bayisinden hat alan şahıslar, açılmayan hat için iki gün sonra tekrar telefon bayisine geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Telefon bayisinde çalışan kişiye durumu anlatan şahıslar, tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya döndü.

SİLAHLA VURDULAR

Tartıştıkları şahsa tepki gösteren şahıslar, ardından tekme ve yumruklarla çalışana saldırdı. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada saldırganlardan biri yerde yatan şahsı silahla vurdu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri beş kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanan silah da ele geçirildi.

KAMERALARA YANSIDI

Adliyeye sevk edilen saldırganlardan, silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şahıslar iş yerine geliyor. Ardından tekme tokat çalışana saldırıyor. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkararak şahsı silahla vuruyor. Şahıs acılar içinde kıvranırken, saldırganlar iş yerinden ayrılıyor.