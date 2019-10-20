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İstanbul'da intihar eden kadını tutmaya çalıştı

Zeytinburnu'da psikolojik sorunları sebebiyle balkondan atlayan bir kadın, evinin balkonundan atladı. Olay anında şans eseri bölgede bulunan bir adam ise kadını tutmaya çalıştı.

İHA | 20.10.2019 - 09:23..
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Bir kadın, psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istedi. Balkondan atlayan genç kadın, şans eseri aşağıda bulunan bir adam tarafından görüldü.

İstanbul'da intihar eden kadını tutmaya çalıştı

Camdan atlayan kadını havada yakalamaya çalıştı ViDEO

KADINI TUTMAK İÇİN ELLERİNİ AÇTI

Cadde üzerinde ilerleyen adam, hızlıca hareket etti ve atlayan kadını tutmak istedi. Bu esnada ellerini açtı.

SERT BİR DÜŞÜŞ YAŞADILAR

Balkondan atlayan kadının kendi üzerine düşmesi ile birlikte sert bir düşüş yaşadılar.

İstanbul'da intihar eden kadını tutmaya çalıştı

İKİSİ DE AĞIR YARALI

Olayda iki kişi ağır bir şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi ediliyor.

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