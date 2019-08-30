İstanbul'da Marmaray da 24 saat çalışacak

Mega kent İstanbul'da yaşayanların merakla beklediği 24 saat ulaşımda adımlar atılıyor.

METRO VE OTOBÜSÜN 24 SAAT OLACAĞI DÜN AÇIKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro ve otobüs hatlarında bu gece itibarıyla cuma ve cumartesi geceleri de hizmet verileceğini açıkladı.

MARMARAY'DA DA 24 SAATE GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından TCDD İstanbul'da işlettiği Marmaray hattında da 24 saat ulaşıma geçme kararı aldı. Böylelikle İstanbullular cuma ve cumartesi gecesi; Marmaray, metro ve belli otobüs hatlarını kullanma imkanına kavuştu.