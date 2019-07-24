Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerindeki evinden gezinti için çıkarak 34 BRN 698 plakalı motosikletine binen Tayip Ö., cadde üzerinde ilerlemeye başladı.

Genç sürücü bir süre sonra yavaş bir şekilde ilerleyen belediye otobüsünü sollamak için hızlandı.

Ters istikametten sollama yapmak isteyen genç, otobüsü geçecek aralığı bulamayınca refüje çıktı. Trafik levhasına çarpan genç takla atarak yere savruldu. Kaza sonucu motosikletli genç hafif şekilde yaralandı.

İstanbul’da motosikletli sollama yaparken kaza yaptı ViDEO

SOLLAMAK İSTERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak gencin yanına geldi. Gencin motosikletini kaldırmasında yardımcı olan vatandaşlar durumunun nasıl olduğunu sordu.

İyi olduğunu belirten genç, maddi hasar gören motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.





