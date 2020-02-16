İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada

İzmir'de pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı tutuklandı.

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Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

Osmaniye'de bir asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, kardeşinin bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybetti.