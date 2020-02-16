İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 14.00 sıralarında seyir halindeki bir lüks cipe kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırgan motosiklete binerek kayıplara karışırken, saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
BEKLEDİ, ATEŞ ETTİ
Şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe bastığı görülüyor.
Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı VİDEO
MOTOSİKLETLE KAÇTI
Silahtan çıkan kurşunların cipte bulunan 2 kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.