İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanından çıkan Y.S., saat 01.00 sularında taksiye bindi.

TECAVÜZ VE GASP

32 yaşındaki kadın, taksici Fatih K.'nin tecavüzüne uğradı.

Taksici ayrıca, kadının üzerindeki değerli eşyaları ve paraları da gasbetti.

Kadın başka bir taksiye binerek, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği taksiciyi takip etmek istedi. Ancak takip etmeye çalıştığı taksi kayıplara karıştı.

ŞİYAYETÇİ OLDU, TAKSİCİ CEZAEVİNDE

Bunun üzerine Beyoğlu Emniyeti'ne giden kadın, şikayetçi oldu.

Emniyet yetkilileri, hemen harekete geçerek kamera kayıtlarından kadının taksiye bindiğini doğruladı ve sürücüyü tutukladı.