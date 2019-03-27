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İstanbul'da tek teker üzerinde makas atan motosikletli

İstanbul Avcılar mevkiinde tek teker üzerinde makas atan motosikletli, sevgilisine korku dolu anlar yaşattı.

İHA | 27.03.2019 - 09:37..
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İstanbul E-5 karayolu ve TEM otoyolu, en işlek ve en çok kullanılan yollar olarak biliniyor. Bu kez Avcılar mevkiinde motosikletli bir maganda, kameralara yansıdı.

İstanbul'da tek teker üzerinde makas atan motosikletli

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli, sevgilisini gezdirmek için kaskını taktırdı ve aracına bindirdi. Karayoluna çıkan genç sürücü, bir anda hız yapmaya başladı.

İstanbul'da tek teker üzerinde makas atan motosikletli ViDEO

ÖN TEKERLEĞİ KALDIRARAK GİTMEYE BAŞLADI

Bir süre sonra süratli sayılabilecek bir hıza ulaşan sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan genç kız ise sevgilisini yavaşlaması konusunda uyardı. Son sürat devam eden maganda, bu kez de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak gitmeye başladı.

İstanbul'da tek teker üzerinde makas atan motosikletli

"DÜŞECEĞİM NE OLUR DUR"

Araçların arasından bu şekilde geçen ve metrelerce giden maganda, hem kendi hem sevgilisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sevgilisinin korkudan çığlık atmaya başlamasına rağmen ne hız kesen ne de akrobatik hareketlerinden vazgeçen maganda, adeta terör estirdi.

Görüntülerde, genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur. Ne olur yavaşla, hayır.” diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

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