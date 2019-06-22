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İstanbul'da eczacıdan yardım isteyen köpek

Patisi patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi.

İHA | 22.06.2019 - 15:08..
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İstanbul'da hayvanseverliği ile tanınan Eczacı Banu Cengiz, bir anda kapısına gelen köpeğin karnının aç olduğunu düşünerek beslemeye çalıştı.

Köpek, yaralı patisini eczacıya uzatarak adeta yardım istedi. Eczacı Cengiz tarafından pansumanı yapılan köpek, ardından geldiği gibi dükkandan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde yaralı sokak köpeği eczaneden içeri giriyor. Bir süre sonra köpeği fark eden Eczacı Banu Cengiz, yanına yaklaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cengiz, aç olduğunu düşünerek mama kabıyla köpeği beslemeye çalışıyor. Ancak bu sırada yaralı olan patisini kaldıran köpek, adeta eczacı Cengiz'den yardım istiyor. Köpeği yarasına pansuman yapan eczacı Cengiz, bir süre yaralı köpeği dükkanda misafir ediyor.

TEDAVİSİNİ YAPTIRIP GİTTİ

Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eczacıdan yardım isteyen köpek

İstanbul'da eczacıdan yardım isteyen köpek

İstanbul'da eczacıdan yardım isteyen köpek

İstanbul'da eczacıdan yardım isteyen köpek




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