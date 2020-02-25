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İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

İtalya'da hızla yayılan koronavirüs sonrasında alınan acil önlemler nedeniyle ülkede adeta hayat dururken, Başbakan Conte, vakaların bu kadar hızlı artmasından şaşkınlık duyduğunu belirtti.

AA | 25.02.2020 - 02:54..
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İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

İtalya'da koronavirüs vakalarının bir anda artması ve 3 ölümün gerçekleşmesi, ülke genelinde tedirginliğe yol açarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, son durumla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

BAŞBAKAN CONTE: "ŞAŞKINIZ"

Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Conte, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.

İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

"HASTANEDEN YAYILMIŞ OLABİLİR"

Corriere della Sera gazetesi, baş sayfasından "Neden bizde bu kadar fazla hasta var?" sorusunu sordu.

Gazetenin görüşüne başvurduğu Milano Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Massimo Galli, İtalya'da salgının muhtemelen bir hastaneden yayılmaya başladığını ve gerekli tedbirler alınmazsa hastanelerin bu tür hastalıkların yayılmasını hızlandırabilecek ortamlar olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

AVRUPA'DA EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKE

Avrupa'da en fazla Çinli turist çeken ülke olan İtalya, geçen ay sonunda Çinli bir turist çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine acil durum ilan etmişti.

İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

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İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı

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