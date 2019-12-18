taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9119
Euro
6.5855
Altın
1477.66
Borsa
110701.93
Gram Altın
280.658
Bitcoin
39296.12

İyi Parti'de Gelecek Partisi'ne vekil verme krizi

Meral Akşener'in Davutoğlu ve Babacan için 'Vekil istesinler veririm' çıkışı partide ayrılık yarattı.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

AK Parti'den ayrılan isimlerden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz cuma günü Gelecek Partisi'ni kurduğunu resmen açıkladı.

Ali Babacan'ın ise 2020 yılının ilk günlerinde resmen partiyi kurması bekleniyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni kurulan partilerin milletvekili istemesi halinde destek vereceğini belirtmesinin ardından huzursuzluklar yaşanıyor.

İKİYE BÖLÜNDÜ

İyi Parti içindeki MHP kökenliler Ahmet Davutoğlu'nun önceki siyasi kariyerinden dolayı Gelecek Partisi'ne milletvekili verilmemesi gerektiğini ifade ederken, sağ kökenli isimler ise Gelecek Partisi'ne milletvekili verilmesi halinde ittifakta yer alabileceği ve yüzde 1 oyla AK Parti-MHP iktidarına karşı ellerinin güçlenebileceğini ifade ediyor.

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek haberi
İyi Parti'de Gelecek Partisi'ne vekil verme krizi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

703
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

100
Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

193
4 belediye başkanı görevden alındı

4 belediye başkanı görevden alındı

31
Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek

83
Nevşin Mengü'den yeni kararname için şeriat benzetmesi

Nevşin Mengü'den yeni kararname için şeriat benzetmesi

80
Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

Fransa Kamerunlu gençleri askere alacak

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir