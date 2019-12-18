İyi Parti'de Gelecek Partisi'ne vekil verme krizi

AK Parti'den ayrılan isimlerden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz cuma günü Gelecek Partisi'ni kurduğunu resmen açıkladı.
Ali Babacan'ın ise 2020 yılının ilk günlerinde resmen partiyi kurması bekleniyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni kurulan partilerin milletvekili istemesi halinde destek vereceğini belirtmesinin ardından huzursuzluklar yaşanıyor.
İKİYE BÖLÜNDÜ
İyi Parti içindeki MHP kökenliler Ahmet Davutoğlu'nun önceki siyasi kariyerinden dolayı Gelecek Partisi'ne milletvekili verilmemesi gerektiğini ifade ederken, sağ kökenli isimler ise Gelecek Partisi'ne milletvekili verilmesi halinde ittifakta yer alabileceği ve yüzde 1 oyla AK Parti-MHP iktidarına karşı ellerinin güçlenebileceğini ifade ediyor.