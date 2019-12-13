İzel 7 yıl sonra sevgili yaptı

2013’te mola verdiği müziğe yeni dönen 50 yaşındaki şarkıcı İzel, aradığı aşkı da 7 yıl aradan sonra buldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Önceki gün genç sevgilisi ile Nişantaşı’nda ilk kez ortaya çıktı. Erkek arkadaşının adını açıklamadı ama ilişkisi hakkında “Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

Popçu kısa süre önce verdiği röportajda “Tipe önem veriyorum. Hayatıma girecek kişi yakışıklı ve genç olsun ki, eğlenelim.

"BANA GELEN ADAM YAŞAR"

Akranlarımla anlaşamıyorum çünkü. Bana gelen adam yaşar. Zaten evliliği de düşünmüyorum” demişti.