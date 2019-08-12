İzmir plajında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini İzmir'de geçirmek isteyenler başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk oluşturdu.

TURİZM MERKEZLERİNDE OTELLER DOLDU

Bayramın ikinci gününde vatandaşlar Ilıca Halk Plajı'nda güneşlenerek tatil yaptı. Sıcaklığın 40 derecelere yaklaştığı turizm merkezinde tatilciler, Ilıca Plajını doldurdu. Otellerde doluluk oranlarıysa Çeşme'de yüzde 95, Bodrum'da yüzde 100, Fethiye'de de yüzde 85 şeklinde gerçekleşti.

ŞEMSİYESİNİ SANDALYESİNİ ALAN ILICA PLAJINA GELDİ

Çeşme Belediyesi'nin aldığı kararla, Ilıca Plajı'ndan şezlong ve şemsiyeler kaldırılırken, tatilciler kendi şemsiyeleri ve havluları ile gelerek, 2 kilometrelik geniş kumsalı tamamen doldurdular. Ilıca Plajı'nın bir bölümünün engellilere tahsis edilmesi de memnuniyetle karşılandı.

Çeşme'de plajlar havadan görüntülendi VİDEO

