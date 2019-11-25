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İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti

Son yerel seçimde İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur, kentteki Osmanlı tuğrasını kaldırmıştı. Onun yerine Atatürk silüeti geldi.

İHA | 25.11.2019 - 16:38..
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İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti

Torbalı ilçesindeki vatandaşlar, hafta sonu sürprizle güne başladı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un talimatıyla, belediye binası önünde bulunan meydana Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’da çekilen fotoğrafının özel tasarımlı silüeti konuldu.

İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti VİDEO

LAZER KESİM

Özel tasarıma sahip olan lazer kesimli 6 metre uzunluğundaki Atatürk silüeti, ilçe sakinlerinden tam not aldı. Akşamları led ışıklarla aydınlatılan ve görsel olarak büyük dikkat çeken silüetin fotoğrafını çekmek için vatandaşlar, adeta birbiri ile yarıştı.

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Atatürk hepimizin ortak değeri. Başkanımız İsmail Uygur’un talimatıyla estetik ve modern bir çalışmayı hayata geçirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti

OSMANLI TUĞRASI VARDI

Söz konusu alanda, daha önce Osmanlı tuğrası ondan da önce milattan önceye ait Demeter ve kızı Kore’nin heykelinin bir kopyası vardı.

İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti

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İzmir Torbalı Belediyesi de Atatürk silüeti dikti

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