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İzmir'de 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

Bornova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 4 ton 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

DHA | 10.09.2019 - 17:47..
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Bornova ilçes Işıkkent semtindeki Egemenlik Mahallesi'nde bulunan tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir'de 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

 

4 TON KAÇAK MAZOT VE POMPASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenleyen ekipler, garajdaki eklentiler içinde plastik tanklarda 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış yaklaşık 4 ton kaçak mazot buldu. Ayrıca, bu yakıtın araçlara aktarılması için kullanılan elektrikli pompa mekanizması da ele geçirildi.

İzmir'de 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

Kaçak mazotla ilgili gözaltına alınan K.Ç., emniyete götürüldü.

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