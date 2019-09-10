İzmir'de 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Bornova ilçes Işıkkent semtindeki Egemenlik Mahallesi'nde bulunan tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

4 TON KAÇAK MAZOT VE POMPASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenleyen ekipler, garajdaki eklentiler içinde plastik tanklarda 10 numara madeni yağ ile karıştırılmış yaklaşık 4 ton kaçak mazot buldu. Ayrıca, bu yakıtın araçlara aktarılması için kullanılan elektrikli pompa mekanizması da ele geçirildi.

Kaçak mazotla ilgili gözaltına alınan K.Ç., emniyete götürüldü.