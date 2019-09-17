İzmir'de inşaatı bitmeyen okul konteynerde eğitim veriyor

İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda yaklaşık 60 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı.

İFLAS EDİNCE OKUL YARIM KALDI

Ayrı ayrı iki binanın yapım işini alan firma, iflas ilan etti. Şirket iflas edince, okul inşaatları yarım kaldı.

OKULSUZ KALAN ÖĞRENCİLERE KONTEYNER VERİLDİ

Belenbaşı’ndaki ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı. İhaleyi kazanan şirket, biri ilkokul diğeri ortaokul olmak üzere iki ayrı bina için yapılan ihaleyi alarak, çalışmalara başladı. Kaba inşaatı biten okulların çalışmaları bitmek üzereyken, yüklenici firma iflas ettiğini açıkladı. Geçen yıl aralık ayından itibaren okulsuz kalan öğrenciler için mahallenin cami avlusuna, bir tane konteyner konuldu.

BİR KISMI MÜŞTEMİLATTA DERSBAŞI YAPTI

Öğrencilerin bir kısmı burada eğitim almaya başladı. Bazı öğrenciler de caminin müştemilatında dersbaşı yaptı.

"KIŞ YAKLAŞIYOR SORUN ÇÖZÜLMELİ"

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir, bu tür yapıların çocuklar için sağlıksız olduğuna dikkat çekerek, "21'inci yüzyılda bu tür görüntülerin olması hoş değil. Eğitimde kaybedecek tek bir fert yoktur, ancak bu çağda konteynerde eğitime devam ediyorsak burada büyük bir soru işareti var demektir." dedi.

Kış aylarının yaklaştığına dikkat çeken Demir, "Çocukların sağlıksız ortamlarda eğitim alması kabul edilemez. Sağlıksız, rutubetli ortamlarda çocuklar ders yapıyor. Bu durum çocukların sağlığı ile ilgili olumsuz sonuçlar doğuracaktır." dedi.

















