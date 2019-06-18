İzmir'de makas atan tır, bariyerlere çarptı

İzmir-Ankara D300 yolu Kula Kavacık rampalarında kaza meydana geldi.
İzmir istikametinden Kula yönüne giden Ukrayna uyruklu Sergiy Berezhnyy yönetimindeki tır, iddiaya göre makas attığı sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.
TRAFİK AKIŞI DURDU
Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 yolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre durdu. Tır'ın kaldırılması sırasında ise karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. Tır'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.