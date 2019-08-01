İzmirli baba minik çocuğa tekme attı

AVM'de bir babanın çocuğuna yaptığı, yürek burkan cinsten...

KENDİ ÇOCUĞUNU TEKMELEDİ

Alışveriş merkezini ziyaret eden bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, babanın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği görülüyor.

İzmir'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada VİDEO



KAMERALARA KAYDEDİLDİ

Tekmeleme olayını gören bir ziyaretçinin ise vicdansız babaya tepki verdiği, kameralar tarafından görüntülendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Şahıs, bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda internet kullanıcısının da tepkisini çekti.

Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.