İzmirli baba minik çocuğa tekme attı

AVM'de bir babanın çocuğuna yaptığı, yürek burkan cinsten...
KENDİ ÇOCUĞUNU TEKMELEDİ
Alışveriş merkezini ziyaret eden bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, babanın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği görülüyor.
İzmir'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada VİDEO
KAMERALARA KAYDEDİLDİ
Tekmeleme olayını gören bir ziyaretçinin ise vicdansız babaya tepki verdiği, kameralar tarafından görüntülendi.
TEPKİ ÇEKTİ
Şahıs, bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda internet kullanıcısının da tepkisini çekti.
Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.