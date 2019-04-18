Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi görüntülendi

"Martı Projesi" olarak bilinen ve ilk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Projenin alanından geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü havadan çekilen görüntüler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SEFERLER SÜRÜYOR

Görüntülerde, hizmete açılan iskeleye yanaşan vapurlar ile seferlerin sürdüğü görülüyor. Seferler yalnızca Adalara değil Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy’e de gerçekleştiriliyor.