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Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi görüntülendi

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı sona erdi.

İHA | 18.04.2019 - 10:03..
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"Martı Projesi" olarak bilinen ve ilk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi görüntülendi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Projenin alanından geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü havadan çekilen görüntüler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi görüntülendi

SEFERLER SÜRÜYOR

Görüntülerde, hizmete açılan iskeleye yanaşan vapurlar ile seferlerin sürdüğü görülüyor. Seferler yalnızca Adalara değil Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy’e de gerçekleştiriliyor.

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi görüntülendi

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