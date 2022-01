C vitamini serumunun cildiniz üzerindeki etkileri

C vitamini serumunun cildiniz üzerindeki etkileri

Antioksidanlar ve C vitamini ile dolu topikal olarak uygulanan serumlar sayesinde, cilt problemlerini ve lekeleri ortadan kaldırmak artık mümkün!

Antioksidanlar, ağızdan alındığında, onlarca yıldır sağlığı iyileştirmenin güvenilir bir yolu olarak bilinir. Bununla birlikte, topikal antioksidanlar, sağlıklı ve güçlü bir cildi garanti etmenin en emin yollarından biri olarak sıraları düzenli olarak tırmanıyor. Cilt bakımından yaşlanma karşıtı faydalar elde etmeye ve yoğun güneş hasarıyla mücadele etmeye çalışıyorsanız, bunlar en güçlü aktifler arasındadır.

Çok az ila kapsamlı antioksidan özelliklere sahip binlerce madde vardır. Bununla birlikte, cilt bakımında en sık kullanılanlar C vitamini, E vitamini, ferulik asit, yeşil çaydan elde edilen polifenoller, resveratrol, retinol ve niasinamiddir. Cilt bakımınızın her adımı muhtemelen bazı antioksidanlar içerir. Ancak değişen şey, antioksidan etkilerinin gücüdür.

Doğrudan güneş ışığına aşırı ve uzun süre maruz kalmak, güneşin cildinize verdiği hasarın etkilerini başlatan şeydir. Bu nedenle bir antioksidan cilt bakımı rutininde bir zorunluluktur.

KİRLİLİK VE GÜNEŞ CİLDİNİZİ NASIL ETKİLER?

Serbest radikaller, güneşin UV ışınları ve diğer çevresel kirleticiler tarafından indüklenen kararsız atomların bir şeklidir. UV ışınları ve kirleticiler, serbest radikaller ve bunların sonucunda cilde zarar verebilecek oksidatif stres üretmek için cilt lipidlerine zarar verir.

Cildimizde hasara yol açmaya bırakıldıklarında, erken yaşlanma belirtilerine, kırışıklıklara, ince çizgilere, artan iltihaplanmaya ve hatta bazı durumlarda cilt kanserine yol açabilirler. UV ışınları, güneş yanıklarına ve erken yaşlanmaya neden olan birincil ajandır. Ayrıca kanser ve hiperpigmentasyon gibi hastalıklara yol açabilecek çeşitli mutasyonlara neden olmak için DNA'yı değiştirirler. Bununla birlikte, antioksidanların harici olarak uygulanması, cildinizi UV ışınları ve kirliliğin neden olduğu serbest radikal ve çevresel hasarlardan korumaya çalışır.

İşte, cildiniz için hangi antioksidanlar:

1. Antioksidanlar sadece cilt sağlığını içeriden iyileştirmek için serbest radikalleri nötralize etmekle kalmaz, aynı zamanda cilde çeşitli faydaları da vardır. Serbest radikaller cildin elastikiyetini ve sıkılığını kaybetmesine neden olur.

2. Antioksidanlar ayrıca ciltte kolajen üretimini hızlandırmaya ve iltihabı sakinleştirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, tüm antioksidanlar kolajen üretimini artırmaya yardımcı olmaz.

3. Retinoller, yeşil çaydan elde edilen polifenoller, meyan özü vb. kolajenin süresini artırmaya yardımcı olur ve kolajeni yok eden enzimleri bloke etme eğilimindedir.

4. C vitamini ayrıca vücuttaki kolajen biyosentezini artırmakla ünlüdür.

Tüm tıbbi faydaları bir yana, C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar, cilt bakım ürünlerinizde bulunan temel bileşenlerdir. Bunun nedeni, hiperpigmentasyonu, akne izlerini azaltma ve cilde genel parlaklık kazandırma yetenekleridir. Buna ek olarak, bu antioksidanlar, tanınmış yaşlanma karşıtı faydaları ile bilinir.

C VİTAMİNİ SERUMUNUN CİLDE ETKİLERİ

Teknik olarak Askorbik veya L-Askorbik asit olarak bilinen C vitamini, bir serum formunda topikal olarak kullanıldığında mucizevi faydaları ile bilinir. Yüzde 5'te hasarı azaltmaya çalışır ve bu nedenle yaşlanma belirtilerini azaltır. Daha yüksek oranlarda, C vitamini serumları, hiperpigmentasyonu, akne izlerini ve lekeleri azaltmanın ek faydasını da sağlar.

Bir C vitamini serumunun en yüksek etkinliğini elde etmek için, bir formülasyon onu desteklemek için başka bir antioksidan eklediğinde en faydalıdır. E Vitamini en iyi katkı maddelerinden biridir ve C vitamini formülünün güçlü bir antioksidan etki sağlamasını sağlayan faydalı bir antioksidandır. C vitamini suda çözünen bir antioksidandır, E vitamini ise yağda çözünür. Birlikte, üstün cilt faydaları sağlayan sinerjik antioksidan etkiler sağlamak için çalışırlar.