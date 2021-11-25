Çocuklarda obezitenin yarattığı 5 olumsuz etki

Son yıllarda çocukluk çağı obezitesindeki artışın ortaya çıkarabileceği sorunları öğrenmeye ve obeziteyle mücadele yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Aşırı yeme, hareketsizlik ve genetik, çocukluk çağı obezitesine giden yolda kilit oyunculardır. Obezite, vücudun sağlık koşullarına zarar verecek kadar fazla yağ biriktirdiği ciddi bir tıbbi durum olarak tanımlanabilir. Son yıllarda, özellikle fiziksel hareketsizliğin patlamasına neden olan pandemi döneminde çocuklarda kilo alma konularında bir artış oldu.

Çocukluk çağı obezitesi gözetimsiz bırakılırsa, genç yaşta diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi ciddi sonuçlar doğurur. Ayrıca çocuklarda obezite, benlik saygısı ve zihinsel sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Gelin birlikte, çocuklarda obezitenin sağlıklarını nasıl etkileyebileceğine bir göz atalım.

1. YÜKSEK TANİSYON VE KOLESTEROL

Obezite, kardiyovasküler hastalıklar için bilinen risk faktörleri olan çocuklarda yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, obez olan çocukların yetişkin yaşamlarının erken dönemlerinde kalp krizi veya felç geçirme riski yüksek olabilir.

2. TİP 2 DİYABET

Fazla kilolu veya obez olan çocukların bozulmuş glikoz toleransı, insülin direnci ve tip 2 diyabet şansının daha yüksek olabileceğini biliyor muydunuz? Tip 2 diyabet artık daha küçük çocuklarda da görülüyor. Erken yaşta tip 2 diyabet geliştiren çocuklar hastalıktan daha uzun süre acı çeker, yaşamlarında daha erken komplikasyonlar geliştirir ve daha kısa bir yaşam süresine sahip olma eğilimindedir.

3. SOLUNUM SORUNLARI

Çocuklarınız obez mi? Öyleyse, sağlıklı yaşamın önemini anlamalarını sağlamanın ve şişkinlikle savaşmalarına yardımcı olmanın zamanı geldi. Aşırı kilolu olmanın astım ve uyku apnesi gibi çocuklarda solunum sorunlarına neden olabileceğini öğrenince şaşıracaksınız. Bu sorunlar çok kısıtlayıcı olabilir ve günlük aktivitelerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini veya derslerine odaklanmalarını engelleyebilir.

4. EKLEM VE KAS AĞRISI

Daha ağır bir vücuda sahip olmak kas-iskelet rahatsızlığı olabileceğinden eklem sorunlarına davetiye çıkarır. Ağırlık taşıyan eklemler üzerinde artan baskı vardır ve bu da zararlı bir etkiye yol açabilir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için bu zorlayıcı olabilir.

5. PSİKOLOJİK SORUNLAR

Obez olan çocuklar; düşük benlik saygısı, artan kaygı, depresyon, sinirlilik, hayal kırıklığı yaşama eğilimindedir ve kendilerini yalnız hissedebilir. Kiloları nedeniyle alay konusu olma eğilimindedirler ve zorbalığa uğrayabilirler. Obeziteli çocuklar, insanlarla sosyalleşmekten kaçınma eğilimindedir ve genellikle duygularını açmazlar.

Ayrıca, yağlı karaciğer hastalığı, safra taşı ve mide ekşimesi gibi diğer sağlık sorunları da obez çocuklarda yaygın olarak görülür.

ÇOCUKLARDA OBEZİTEYLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Şimdi, çocuğunuzun kilolarıyla mücadele ettiğini izliyorsanız, bunalmış veya çaresiz hissetmek kolaydır. Ancak, bu sorun en iyi yalnızca sizin gözetiminizle çözülebilir. Ve çocuğunuza yardım etmek için yapabileceğiniz bir çok yöntem var. İşte, onlardan bazıları;

1. Ebeveynlerin, çocuklarına sağlıklı bir yaşam tarzını aşılamaya proaktif olarak katılmaları gerekir.

2. Ebeveynler, çocuklarının beslenme alışkanlıkları konusunda dikkatli olmalıdır. Çocuğun kahvaltıyı atlamamasına ve sağlıklı besinler tüketmesine dikkat edin. Genel olarak yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçının.

3. Diğer öğünleri de atlamayın. Yiyecekleri kontrollü miktarlarda yiyin. En önemlisi, çocukların aşırı yemek yemekten kaçınmaları gerekir.

4. Ebeveynler, taze meyve, sebze, bakliyat, kepekli tahıllar, baklagiller ve mercimeği çocuklarının diyetine dahil etmeye çalışmalıdır.

5. Makarna, pizza, kek, tatlılar, hamur işleri, Çin yemeği, patates kızartması, şekerlemeler, çikolatalar, tatlılar ve tatlılardan kaçının.

6. Çocuğun kalori alımını sınırlayın. Çocukların restoranlardan yemek yemediğinden emin olun.

7. Ebeveynler çocukları için sağlıklı atıştırmalıklar saklamalıdır. Yiyecekleri satın almadan önce etiketleri okuyun. Bütün meyve harika bir atıştırma seçeneği olabilir.

8. Çocukları kola ve diğer şekerli içecekler yerine bol su içmeye teşvik edin. Aynı öğünü takip edin.

9. Yemek sırasında elektronik aletlerin kullanımını sınırlayın.

10. Çocuklarınıza acil diyet uygulamayın. Uzman bilgisi olmadan herhangi bir zayıflama hapı veya içecek almayın.

11. Çocukları aktif olmaya ve ev işlerine katılmaya teşvik edin.

12. Çocuklara oyun oynamaları için de zaman tanınmalıdır.

13. Günümüz dünyasında, akademisyenlere çok fazla odaklanılıyor ve çoğu çocuk bir sınıf arasında gidip geliyor, bu da onlara fiziksel olarak aktif olmak için zaman bırakmıyor. Bunun değişmesi gerekiyor ve ebeveynler bilinçli olarak çocuklar için oyun oynamak için aktif zaman yaratmalıdır.

14. Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmeye yönelik nazik ikna ile sevgi dolu bir ortam anahtardır. Ayrıca çocukları zaman zaman ödüllendirin.