Evde yoga yaparken kaçınmanız gereken 6 hata

Günlük rejiminize yoga eklemek, zihinsel ve fiziksel olarak formda kalmanıza yardımcı olurken, en yaygın kaçınmanız gereken hataları öğrenmeye ne dersiniz?

Yoga uygulaması, beden ve zihin için harika bir ilaçtır. Ancak hem amatörler hem de profesyoneller için bedeni, zihni ve ruhu uygulamaya tamamen dahil etmek için konsantrasyon, nefes alma, bükme, bükme ve ters çevirme üzerinde çok fazla dikkat gerektirir.

Yoga pratiğine devam eden türden ayrıntılarla, hatalar kaçınılmazdır. Bazı hatalar ilerlemeyi geciktirebilirken, diğerleri yarardan çok zarara neden olabilir. İşte, insanların evde yoga yaparken yaptığı yaygın hatalardan bazıları;

1. UYGUN OLMAYAN GİYSİLER GİYMEK

Evde yoga yaparken, ev giyiminde uygulamaya başlamak cazip gelebilir, ancak bu her zaman iyi bir fikir değildir. Kıyafetlerin çok dar veya üzerinize oturmaması antrenman sırasında dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle, doğru yoga kıyafetlerini seçmeden önce her zaman biraz deneme yanılma yapmanız önerilir. Ayrıca, hafif kumaştan yapılmış ve ten üzerinde iyi hissettiren giysiler giymek önemlidir.

2. DOĞRU MALZEME KULLANMAMAK

Evde pratik yaparken sahne malzemelerinin önemini gözden kaçırmak kolaydır. Bloklar, kayışlar, kemerler vb. gibi yoga malzemeleri pratiği destekler, geliştirir ve derinleştirir. Aksesuarlar, bir yoga uygulayıcısının denge ve esneklik gerektiren duruşlarda ustalaşmasına yardımcı olur. Ayrıca kas inşa etmeye ve bükülmeleri derinleştirmeye yardımcı olurlar. Sahne, yoga uygulayıcılarının faydaları elde ederken ve aşırıya kaçmadan bir pozun hassasiyetini kazanmalarına yardımcı olur.

3. ISINMADAN BAŞLAMAK

Vücudu ısıtmanın ardındaki fikir, onu nazikçe ondan istenenlerle tanıştırmaktır. Farklı yolları vardır; germe, koşu, tempolu yürüyüş kardiyovasküler sistem kademeli olarak kan akışını arttırır ve vücut ısısını yükseltir artırır. Bu, yaralanma riskini azaltır ve kas ağrısını azaltır.

4. DÜZENLİ YOGA YAPMAMAK

Günümüz dünyasında neredeyse herkes yoğun, telaşlı ve dikkati dağılmış bir yaşam sürüyor. Bir kişi sürekli olarak profesyonel iş, ev işleri, aile sorumlulukları ve diğer görevleri yapmak zorundadır. İlgilenecek çok şey varken, tutarlı bir uygulamayı sürdürmek zor olabilir. Bu ilerlemeyi zorlaştırır ve yoganın zihin, beden ve ruh üzerindeki faydalı etkilerini azaltır.

5. TOK KARNINA HAREKETLERE BAŞLAMAK

Yoga asla tok karnına yapılmamalıdır. Bağırsakta yiyecek olduğunda, yer kaplar ve öne eğilme veya bükülmelerin yapılmasını zorlaştırır. Diğer bir konu ise, yoga tok karınla ​​yapıldığında kişinin midesinin bulanmasına veya kusmasına neden olabilir.

6. KALİTESİZ MAT KULLANMAK

Yoga pratiğine ucuz bir başlangıç ​​matıyla başlamak gayet güzeldir, ancak yıllarca ona tutunmak ilerlemeyi yavaşlatabilir. Eski bir yoga matı toplanabilir, düz durmayabilir ve hatta yüzeyde daha az tutuş nedeniyle bir kişinin kaymasına neden olabilir. Mat sorunları dikkati dağıtabilir, en dolu pozları elde etmeyi engelleyebilir ve ayrıca yaralanmaya neden olabilir.