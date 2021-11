Özel çocuklara sahip ebeveynlerin izlemesi gereken 5 adım

Özel ihtiyaçları olan çocukları olan bir ebeveynseniz, endişelenmeyin çünkü bu ipuçları bununla etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Her çocuk sevgiye, teşvike ve desteğe ihtiyaç duyarken, gelişimsel engelli çocukların bu olumlu pekiştireçlere daha fazla ihtiyacı vardır. Zaman zorlaştığında ve yol daha zorlu olduğunda bile, hayatta ilerlemeye devam etme kararlılığıyla daha güçlü çıkmalarını garanti edebilir.

Kuşkusuz, gelişimsel sorunları olan bir çocuğa ebeveynlik yapmak hiç de kolay bir iş değil. Bu çocukların çoğuna, gösterdikleri sıcaklık ölçüsü ne olursa olsun, olması gerektiği gibi davranılmıyor.

İşte, özel çocuğunuza doğru ve etkili bir şekilde ebeveynlik yapmaya başlamak için uygulayabileceğiniz yöntemler;

1. İYİMSER BİR TUTUM SERGİLEYİN

Böyle eşsiz çocukları ele alırken iyimser bir yaklaşıma sahip olmak önemlidir. Çünkü stres ve olumsuz durumlarla çok daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmanıza izin verebilir. Engellerle karşılaşmakta yalnız olmadığınızı anlayın.

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuza cesareti kırılmadan veya bunalmadan bu engellerle nasıl başa çıkacağını göstermek size kalmış. Hiçbir şeyin sizi gerçekten önemli olan şeyden, yani çocuğa duygusal ve ahlaki destekten fazlasını sağlamaktan alıkoymasına izin vermeyin. Proaktif bir ebeveyn olarak rolünüzü benimseyin.

Bazen kafa karıştırıcı olabilir, ancak iyimser ve sakin kalmanın çocuğunuz üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Çocuklar genellikle gördüklerini öğrenir ve uyar, dolayısıyla ebeveynlerinin liderliğini takip ederler. Bu nedenle, tüm zorluklara pozitif, sıkı çalışma ve sabırla yaklaşırsanız, çocuk muhtemelen sizin bakış açınızı benimseyecektir. Zorlukları bir barikattan ziyade sadece bir hız kırıcı olarak düşünün.

2. DETAYLARA DİKKAT EDİN

Daima çocuğunuzun gereksinimlerini not edin ve belirli bir kalıbı keşfetmeye çalışın. Bu, önceden hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Gelişim sorunları olan çocuklar genellikle akranlarının yapabildiği her şeyi yapamazlar ki bu tamamen normaldir. Nazik olun ve oldukları gibi oldukları için kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini anlamalarını sağlayın.

Gerçekten özel olduklarını bildiklerinden emin olun. Onlara geçiş yapmaları için zaman lüksü verin. Söyleneni yapamıyorlarsa, rahatsızlıkla karşılaşabileceklerini varsayın; yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorun. Hatta çizimler aracılığıyla iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Ebeveynlerin, çocuklarının her küçük ihtiyacını anlamaları önemlidir.

3. KENDİNİZİ EĞİTİN

Çocuğunuzun gelişim bozukluğunu veya diğer herhangi bir özel gereksinimlerini doğru bir şekilde anlamak, onun rahat çalışması ve mutlu yaşaması için çok önemlidir. Elinizden geldiğince okumaya çalışın. Uzmanların yönlendirdiği yazıları gözden geçirin, web seminerlerine vb.etkinliklere katılın. Kendi araştırmanızı yapın ve bilgi sahibi olun. İster öğretmenler, ister terapistler veya çocuk psikologları olsun, başkalarından yardım istemeye ikna olabilirsiniz, ancak unutmayın ki çocuğunuzu sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Çocuğunuzun en önde gelen uzmanı sizsiniz.

4. DÜZENLİ GELİŞİM YARDIMI ALIN

Çoğu zaman, çok sayıda ebeveyn bunu görmezden gelir. Ancak, periyodik bir değerlendirmenin bir çocuğun gelişim süreci hakkında fikir verdiğini unutmayın. Çocuğunuzu çeşitli ortamlarda gözlemlemeye çalışın. Farklı durumlara nasıl tepki verdiği gibi küçük şeyleri not edin. Topluluğunuzdaki insanlarla nasıl etkileşime girdiğini öğrenin. Sosyal becerilerin harika bir göstergesidir. Bulgularınızın her birini kaydedin ve önemli keşifleri not edin. Gözlemler ve çocuğunuzun tepkileri yavaş veya hiç ilerleme göstermiyorsa, uzmanlarla görüşmek için zaman ayırmayın.

5. UZMAN REHBERLİĞİNDEN FAYDALANIN

Eşsiz ihtiyaçları olan çocuklara ebeveynlik yapmak yorucu olabilir. Profesyonellerle tanıştığınızda, onlar da size rehberlik edecek ve çocuğunuzun tüm ihtiyaçları konusunda size eğitim vereceklerdir. Sonuçta, nihai hedefleri her zaman özel ihtiyaçları olan çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve bir şekilde ebeveynleri kaynaklar, eğitim ve sürekli mentorluk ile güçlendirmektir.

Bu tür çocukların ebeveyni olmanın parkta yürümekten çok daha fazlası olduğunu anlıyorlar; beslemenin her yönü güçlendirilir. Uzmanlar, olası aksilikleri önleyebilecek belirli konularda yeni bakış açıları sağlar.