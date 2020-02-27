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Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

Kahramanmaraş’ta çayda balık tutmaya giden baba ve oğlu suya düştükten sonra gözden kayboldu.

İHA | 27.02.2020 - 01:39..
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, akşam saatlerinde Ahmet Derviş, Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar Şireki (12) ile birlikte Aksu Çayı’nda balık tutmaya gitti.

SUYA DÜŞEN OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Aksu Çayı çevresinde olta ile balık avlamak isteyen Başar Şireki ayağı kayarak suya düştü. Oğlunun düştüğünü fark eden baba Necip Ahmet Şireki’de suya atladı. Bir süre sudan çıkmaya çalışan baba ve oğlu gözden kayboldu.

BABA VE OĞLU SUDA KAYBOLDU

Arkadaşının ve oğlunun suda kaybolmasıyla Ahmet Derviş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlunun kaybolduğu bölgede arama yapan dalgıç ekipleri sonuç alamadı.

ARAMA FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Arama faaliyetlerine soğuk hava nedeniyle ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarının süreceği öğrenildi. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları inceleyen Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, AFAD ve jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu

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