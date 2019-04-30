Söğütlü Çayı ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan sazan, ağca balık ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi.

Balıklar, bu zorlu göç yolculuğunda, Söğütlü Çayı’ndan geçen borunun çökmesi sonucunda oluşan şelale engeline takıldı. Yumurta bırakmak için çıktıkları göç yolculuğu yarım kalan balıklar, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki şelaleyi aşamadı.

'BALIKLAR YUMURTLAYAMIYORLAR'

Vatadanşlardan Gürsel Mıhçı, çayda ve Ceyhan Nehri’nde yaşayan balıkların, yumurtlamak için akıntıya karşı kilometrelerce yüzdüklerini söyledi.

Balıkların üreme döneminde olduğunu hatırlatan Mıhçı, şelalenin, göç yolculuğundaki balıklara engel çıkardığını hatırlatarak, “Bu balıklar, yumurtlamak için daha yukarılara gitmek zorunda. Ama uçarak bu şelaleyi aşmaya çalışıyorlar. Burada takılıp kaldılar” dedi.

Kahramanmaraş'ta göç yolundaki balıklar şelaleye takıldı ViDEO



BALIK GEÇİDİ YAPILACAK

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi’nin de konunun kendilerine iletilmesinin ardından en kısa sürede balık geçidi yapmak için çalışmalara başlayacağı bildirildi. İlk etapta geçici bir çözüm üzerinde durulurken göç mevsiminin sona ermesinin ardından da teknik bir balık geçidi yapılacağı bildirildi.



