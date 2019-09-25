Kanada'da cüce bir kadının sosyopat olduğu söyleniyor

Ebeveynlik hakkında kitaplar yazan Kristine ile eşi Michael, Ukrayna doğumlu Natalia'yı 2010 yılının mayıs ayında evlat edindi. 2013 yılında ise Kanada'ya taşınmadan bir hafta öncesinde onu, Indiana'daki evlerinde bırakıp gitti. Barnett'lara açılan davada polis, ailenin cücelik hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Natalia'yı 3 yıl boyunca evde bir başına bıraktığını söylerken, 45 yaşındaki annenin ve ailenin iddiası korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

ELEKTRİKLİ ÇİTE İTTİ

Kristine, Natalia'nın belgelerinin tamamen yanlış olduğunu ve aslında 22 yaşında olduğunu öne sürüyor. Ayrıca onları uykularında bıçaklamakla tehdit ettiğini, çamaşır suyuyla zehirlemeye çalıştığını hatta Kristine'ı bir keresinde elektrikli bir çite iterek öldürmeye kalkıştığını iddia ediyorlar.

AİLESİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORDU

Daily Mail'e konuşan Kristine, "Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söyler ve bununla ilgili resimler çizerdi. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sordum bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi." diye konuştu.

Kristine medyanın onu çocuk istirmacısı gibi göstermeye çalıştığını ancak ortada bir çocuğun olmadığını söylüyor.

"BİR KADINDI VE REGL OLUYORDU"

Kristine, "Natalia bir kadındı. Regl oluyordu.Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir cm bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyordu. Doktorların hepsi, yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğruladılar. Hareket halindeki arabaların camından atlıyordu. Aynalara kan bulaştırıyordu. Küçük bir çocuğun yapacağını hayal edemeyeceğiniz şeyler yapıyordu." dedi.

YETERSİZ BELGELERİ SORGULAMADILAR, BAŞLARINA İŞ AÇILDI

Jake isminde otizmli bir öz çocukları olan aile; Natalia'yı ailenin tam bir üyesi gibi kabul ettiklerini, gayet iyi birer anne baba olduklarını söylerken, Natalia'yı Florida'daki bir klinikten evlat edindiklerini ancak evlatlık işlemleri sırasında belgelerin neden yetersiz olduğunu vicdani sebeplerle sorgulamadıklarını belirtiyor.

"GENİTAL BÖLGESİNDE TÜYLER GÖRDÜM"

Aile daha sonrasında ise gariplikler sezmeye başlıyor. Kristine, "Ona banyo yaptırıyordum ve genital bölgesinde tüyler olduğunu gördüm. Şoka girdim. Çünkü bana 6 yaşında olduğu söylenmişti, görünüşe göre öyle değildi." diye konuştu.

KEMİK TESTİ İLE GERÇEK YAŞI ORTAYA ÇIKTI

Doktordan kemik testi isteyen aile bir şoku da Natalia'nın en az 14 yaşında olduğunu öğrendiğinde geçiriyor. Natalia'nın ruh sağlığı bir noktadan sonra iyice kötüleşiyor ve çevresine karşı riskli hale gelmeye başlıyor. Bu nedenle Natalia, hastaneye yatırılıyor. Natalia orada da yaşının büyük olduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadan aile üyelerini öldürmeye çalıştığını itiraf ediyor.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN YİNE ÇOCUK GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADI

Doğum yılı 1989 olarak düzeltilen Natalie, bu sayede yetişkin bakım yardımı alabiliyor. Barnett'lar hastanedeki tedavisinin ardından ona bir daire tutuyor, bir kimlik almasına yardım ediyor ve hatta onu üniversiteye bile yollamak istiyor. Ancak aile Kanada'ya taşındıktan sonra Natalia tekrar çocuk gibi davranmaya devam ediyor. Ailenin telefonlarını açmamaya başlıyor ve onlarla olan iletişimini tamamen kopartıyor.

MAHKEMEDE YAŞI ORTAYA ÇIKMASINA RAĞMEN BOŞANAN ANNE VE BABA HALA SUÇLANIYOR

Tüm bu yaşananların sonunda ise polis, 2014 yılında boşanan çifti ağır ihmalle suçlayarak dava açıyor. Kristine ise bütün suçlamaları reddederek oğlunun eğitimi için Kanada'ya gittiklerini, Natalia'nın yetişkin biri olduğu defalarca kanıtlanmasına rağmen hala ihmalle suçlandıklarını söyleyerek isyan ediyor. Kristine "Ben her zaman iş birliği yaptım. Her zaman insanlara karşı dürüst oldum. Indiana Eyaleti tarafından bir çocuğa karşı işlenmiş bir suçla yargılanıyorum, defalarca kez Indiana eyaleti tarafından Natalia'nın bir yetişkin olduğunu kabul edilmesine rağmen. Eve bir çocuk getirdiğinizde onun çocuk olmasını beklersiniz. Böyle bir suçlama bana göre mantıksızca. Bu çok korkunç." diyor.