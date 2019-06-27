taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7796
Euro
6.5741
Altın
1402.99
Borsa
94831.19
Gram Altın
260.978

Kanı kalorifer borularından sızınca öldüğü anlaşıldı

Uşak'ta yalnız yaşayan fabrika işçisi, evinde ölü bulundu.

AA | 27.06.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Uşak Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirdağ Caddesi'nde bir apartmanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Recep Tuncer'in (31) komşuları, kalorifer borularından kendi katlarına kan sızdığını fark edince polisi aradı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜ

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, salondaki kalorifer peteğinin yanında Tuncer'in kanlar içindeki cesedini buldu. Büyük bölümünün çürüdüğü tespit edilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan incelemede, Tuncer'in kafasında darbeye bağlı yara bulunduğu, ölümünün yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği tespit edildi.

Kanı kalorifer borularından sızınca öldüğü anlaşıldı

Bir kot fabrikasında işçi olarak çalışan Tuncer'in, uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

221
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

87
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

54
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

19
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

31
Ayça Tekindor: Emekli oldum

Ayça Tekindor: Emekli oldum

16
Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir